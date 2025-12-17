МИД РФ выразил соболезнования Таджикистану в связи с гибелью ребенка в Успенской школе

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью ребенка с гражданством Таджикистана при нападении в Успенской школе.

«МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении»,— указано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипведомство незамедлительно предложило содействие посольству Таджикистана в РФ, когда в СМИ появилась информация о гибели ребенка при нападении на школу, следует из публикации. В ответ посольство направило ноту с просьбой о проведении объективного расследования всех обстоятельств этой трагедии, сообщили в МИД.

Российская сторона будет руководствоваться принципом взаимной поддержки, который присущ стратегическому партнерству и союзничеству с Таджикистаном, указано в публикации. «При этом хотели бы подчеркнуть, что любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность независимо от чего бы то ни было, включая гражданство или национальную принадлежность»,— сообщили в министерстве.

Нападение на Успенскую среднюю школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области произошло утром 16 декабря. Тогда девятиклассник пришел в школу с ножом, ранил охранника, а затем убил ученика четвертого класса. После этого нападавший забаррикадировался в одном из кабинетов. Спецназовцы убедили его сдаться без штурма. Подозреваемый признал вину, было возбуждено уголовное дело об убийстве. В МИД Таджикистана заявили, что нападение произошло на почве национальной ненависти.

