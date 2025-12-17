Организатор «платного» круглого стола в Госдуме опроверг причастность обвиненных депутатов

Депутаты Государственной думы Андрей Свинцов, Каплан Панеш (оба — ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»), обвиненные спикером нижней палаты Вячеславом Володиным в причастности к организации «платного» круглого стола на площадке парламента, не участвовали в подготовке и проведении мероприятия. Об этом рассказал «Ъ» организатор круглого стола и президент World Expert Association (WEA) Никита Лобанов.

По словам господина Лобанова, имя Розы Чемерис он сегодня услышал впервые, не принимали участия в организации круглого стола и другие депутаты, упомянутые спикером. Андрея Свинцова, чьим помощником раньше работал президент WEA, на мероприятие никто не приглашал. Единственным депутатом, который действительно был приглашен на круглый стол и по итогу принял в нем участие, был Евгений Федоров («Единая Россия»).

Сам господин Федоров подтверждал в разговоре с «Ъ» свое присутствие на круглом столе. «Я всегда прихожу, когда меня приглашают на разные мероприятия»,— отметил депутат. При этом, по его словам, мероприятие ничем не отличалось от других круглых столов с предпринимателями, в которых он принимал участие. И Никита Лобанов, и Евгений Федоров подчеркнули, что депутат присутствовал на мероприятии в статусе приглашенного гостя. В думском комитете по международным делам, к которому относится зал, в котором проходил круглый стол, сообщили «Ъ», что заявку на мероприятие подавал лично Евгений Федоров.

Ранее депутат Сардана Авксентьева опубликовала в Telegram-канале пост с обвинением WEA в торговле круглыми столами в стенах Государственной думы. По данным депутата, к участию в круглом столе допускались только члены ассоциации, а членство выдается на платной основе. Никита Лобанов подтвердил эту информацию «Ъ», но не согласился с прейскурантом, распространенным госпожой Авксентьевой.

Степан Мельчаков