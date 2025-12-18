Госдума повысила штрафы за перевозку детей без автокресел

Госдума в среду, 17 декабря, приняла во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий санкции за перевозку детей без использования автокресел и ремней безопасности.

Проект поправок к ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ внесли в марте 2025 года в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков.

Изначально штраф для таких водителей было предложено повысить с 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для юрлиц — с 100 тыс. до 200 тыс. руб. Ко второму чтению комитетом Госдумы по госстроительству были одобрены поправки, приравнявшие индивидуальных предпринимателей к юрлицам — с соответствующим повышением штрафов до 200 тыс. руб. Самозанятых таксистов за нарушение правил перевозки несовершеннолетних будут штрафовать как должностных лиц — на 50 тыс. руб.

Необходимость ужесточения наказания авторы законопроекта объясняли данными МВД о 83 тыс. ДТП с участием детей в 2020–2024 годах. В них погибло 2,7 тыс. несовершеннолетних. В январе—августе 2025 года в ГИБДД зарегистрировали 4,9 тыс. ДТП с несовершеннолетними пострадавшими пассажирами (на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В пояснительной записке приводятся данные о росте и числа нарушений: в 2022 году по ч. 3 ст. 12.23 КоАП было вынесено 652,4 тыс. постановлений, в 2023 году — 656 тыс., в 2024 году — уже более 700 тыс.

Отметим, что в ходе обсуждений в парламенте некоторые депутаты предлагали поднять штрафы сразу в десять раз. Другие говорили о нехватке на рынке такси с более чем одним детским креслом, из-за чего страдают семьи с двумя и более детьми. Последним соавтор поправок господин Тресков рекомендовал заранее «озаботиться подбором» подходящего для них такси.

С 27 августа 2025 года, напомним, действует новая редакция ПДД, запрещающая водителям при перевозке детей использовать дешевые заменители автокресел и бустеров — так называемые корректоры ремней безопасности и бескаркасные автокресла, неспособные удержать ребенка при аварии. За нарушение запрета применяется ст. 12.23 КоАП, поправки к которой и приняла Госдума 17 декабря.

Полина Мотызлевская, Александр Воронов