РФ обеспечивает три четверти инвестиций в Евразийском регионе

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в странах Евразийского региона в первой половине 2025 года составил рекордные $48,4 млрд против в $46,5 млрд годом ранее, следует из доклада ЕАБР. Речь идет о взаимных вложениях 13 стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Наиболее заметный вклад в рост ПИИ в этом макрорегионе по-прежнему вносят частные компании: совокупный объем их вложений по итогам шести месяцев этого года составил $34,7 млрд, отмечают в ЕАБР.

Из доклада следует, что в основном вложения концентрировались в трех секторах: сырьевом ($14,3 млрд), обрабатывающем ($8,9 млрд) и транспортно-логистическом ($5,4 млрд). В совокупности на них приходится около 60% общего объема инвестиций.

Отраслевая структура взаимных ПИИ постепенно меняется: все более привлекательными для инвесторов становятся отрасли с высокой добавленной стоимостью и устойчивым спросом, отмечают аналитики. Например, интерес к такому направлению, как транспорт и логистика, авторы доклада связывают со структурными сдвигами в мировой торговле: в условиях торговых войн все больше стран ищут для себя альтернативные транспортные маршруты.

Особенно быстро, по оценкам аналитиков, растут взаимные инвестиции между странами Центральной Азии — за последние пять лет среднегодовой темп прироста таких вложений составил 24,4%. «Драйверами роста стали успешно реализуемая в Казахстане стратегия по улучшению инвестиционного климата в стране и политика поощрения иностранных инвестиций в Узбекистане»,— отмечает главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Крупнейшим инвестором в Евразийском регионе остается Россия, на нее приходится 78,6% экспорта ПИИ в регионе ($38 млрд за первое полугодие). Традиционно ключевое направление российских вложений — сырьевой сектор ($13,9 млрд), крупнейшие получатели — Узбекистан и Казахстан. Объем же входящих ПИИ в России существенно ниже и по итогам первого полугодия оценивается в $3,6 млрд: инвестиции из Белоруссии за первые шесть месяцев 2025 года продемонстрировали рост, из Казахстана — спад. В прошлом году совокупные ПИИ, привлеченные в РФ, оценивались ЮНКТАД в $3,34 млрд — хотя показатель этого года будет выше, он ожидаемо окажется заметно ниже $40,5 млрд, которые фиксировались в «довоенном» 2021 году.

Кристина Боровикова