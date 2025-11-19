Кредиторы проиграли следствию

Верховный суд РФ (ВС) отдал приоритет уголовному процессу перед банкротным в вопросе о судьбе уголовного ареста, наложенного на имущество должника. Год назад экономколлегия ВС признала, что потерпевшие от преступления, совершенного банкротом, не имеют преимуществ перед другими кредиторами, но механизм снятия уголовного ареста не прояснила. Теперь высшая инстанция пояснила, что отменить уголовный арест могут только наложившие его органы, арбитражные суды этого сделать не вправе. По словам юристов, такой порядок может затянуть банкротство на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ВС опубликовал мотивированные определения по спорам в рамках банкротных дел «Гема-инвест» и «Мир дорог». Оба случая касались снятия уголовных арестов с имущества должника для проведения расчетов с его кредиторами.

В ситуации с «Гема-инвест» правоохранительные органы наложили арест на здание компании из-за подозрений в преступном сговоре, который затронул интересы Московского метрополитена — госпредприятие недополучило 894,4 млн руб. за размещение рекламных баннеров. Параллельно с этим развивалось банкротное дело «Гема-инвест», в котором одним из кредиторов стал банк «Траст» с требованием на 7,94 млрд руб., обеспеченным залогом попавшей под уголовный арест недвижимости. Банк просил о снятии ареста и в арбитражных судах, и в рамках уголовного дела, но везде получил отказ. В итоге «Траст» обратился с жалобой в ВС, ссылаясь на прецедентное решение экономколлегии по делу Олега Сметанина от октября 2024 года. Тогда ВС признал, что потерпевшие от преступления не имеют преимуществ перед другими кредиторами должника, а с имущества банкрота снимаются все аресты, в том числе наложенные в рамках уголовного дела (см. “Ъ” от 27 октября 2024 года).

Аналогичным образом столкнулись интересы кредиторов и потерпевших по уголовному делу в банкротном процессе «Мира дорог». Под арестом оказались 559,8 тыс. руб. на счете компании в Первом клиентском банке, который отказался проводить операции с этими деньгами, и арбитражные суды не увидели здесь ничего противоправного. Однако арбитражный управляющий (АУ) должника обратился с жалобой в ВС, считая, что позиция нижестоящих судов позволяет «удерживать денежные средства должника в течение неограниченного времени» и затрудняет формирование конкурсной массы (см. “Ъ” от 4 марта).

Верховная позиция

Оба дела по жалобам «Траста» и АУ были переданы в экономколлегию, что означало большую вероятность (98–99% по статистике ВС) отмены решений нижестоящих судов. Более того, в конце марта ВС направил запрос в Конституционный суд РФ (КС) о разрешении правовой неопределенности норм закона о несостоятельности и Уголовно-процессуального кодекса (УПК), поскольку они «не обеспечивают эффективного механизма снятия ареста, наложенного в рамках уголовного дела для обеспечения гражданского иска, с имущества лица, признанного банкротом, как это предписано КС». В связи с направлением запроса рассмотрение дел в экономколлегии было приостановлено, но 17 октября разбирательство возобновили, хотя КС свои разъяснения еще не давал. В пресс-службе КС сообщили “Ъ”, что запрос по этим делам принят к рассмотрению и находится на повестке суда.

По итогам слушаний экономколлегия ВС отклонила жалобы «Траста» и АУ в рамках дел о банкротстве «Гема-инвеста» и «Мира дорог». Решения нижестоящих судов оставлены без изменений. Из опубликованных 19 ноября ВС определений следует, что уголовный арест имущества сохраняется и в случае банкротства его владельца.

1225 дней в среднем длится процедура конкурсного производства юрлица, по данным ЕФРСБ за первую половину 2025 года

Экономколлегия отметила, что ч. 1 ст. 26 закона о несостоятельности действительно предусматривает снятие всех ранее наложенных арестов на основании решения арбитражного суда о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Однако эта норма не распространяется на уголовные аресты, для которых есть свое регулирование, решил ВС. Так, в ст. 115 УПК говорится, что ограничения снимаются «на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело», указала коллегия. При этом все разногласия, связанные с ходом уголовного дела, разрешают суды общей юрисдикции, а не арбитражные суды, уточнил ВС.

Коллегия пояснила, что АУ «не лишен возможности обжалования действий лица или органа, уполномоченных отменить наложение ареста» в порядке, установленном УПК. Кроме того, даже если арест на имущество был наложен следователем (как в деле «Мир дорог»), управляющий, по мнению ВС, может обратиться в суд общей юрисдикции по вопросу о целесообразности сохранения этого ареста. Обращение же в арбитражный суд за снятием уголовного ареста с имущества — ненадлежащий способ защиты права, резюмировала экономколлегия.

Вечное банкротство

ВС разрешил долгое время существовавшую коллизию между положениями УПК и закона о банкротстве, подчеркивает управляющий партнер КА Pen & Paper Алексей Добрынин. Примечательно, что экономколлегия не стала дожидаться разрешения вопроса КС и пришла к собственным выводам, указывает партнер Orchards Азат Ахметов. По сути решения ВС закрепляют позицию, что арбитражный суд не может снять уголовный арест, и подтверждают приоритет уголовного законодательства, говорит партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников.

АУ Сергей Домнин полагает, что такой подход создает для процедуры банкротства ситуацию неопределенности, ведь продать арестованное имущество нельзя.

И неясно, должен ли следователь или суд снять арест по ходатайству АУ, добавляет Азат Ахметов. Наличие же нереализованного имущества должника в конкурсной массе препятствует завершению процедуры банкротства, объясняет Антон Красников. Уголовные дела могут долго расследоваться и приостанавливаться до передачи в суд, что затянет и банкротный процесс, отмечает господин Домнин. Ждать снятия ареста на практике придется долго, некоторые уголовные дела расследуются годами, добавляет господин Добрынин.

Показательно в этом отношении дело «Гема-инвест», в котором из-за отсутствия информации о местонахождении одного из обвиняемых уголовное дело было приостановлено, указывает старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко. По его словам, в такой ситуации арест сохраняется вплоть до вынесения приговора по уголовному делу. Участникам банкротных дел стоит готовиться к увеличению сроков процедуры и значительному росту издержек, предупреждает господин Красников. По мнению Азата Ахметова, судам еще предстоит выработать оптимальный подход с учетом интересов кредиторов и недопустимости продолжать банкротную процедуру бесконечно.

Ян Назаренко, Анна Занина, Анастасия Корня