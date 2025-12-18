«Литрес» введет два новых тарифа за 199 и 599 рублей

Группа компаний «Литрес» планирует расширить тарифную линейку сервиса с нового года, но повышать базовую стоимость подписки не будет. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Анурьев в интервью «Ъ».

«Базовый тариф 399 руб. мы не планируем повышать»,— сказал он. Вместо этого будут представлены новые варианты подписки. Нынешний тариф за 399 рублей (более 800 тыс. книг) получит название «Большая коллекция».

Также появятся «Легкое чтение» за 199 рублей в месяц с каталогом свыше 340 тыс. книг и «Книжная полка» за 599 рублей. Последний, помимо доступа к 800 тыс. книг, позволит ежемесячно скачивать одну книгу ценой до 700 рублей из всего каталога сервиса, который превышает 1,6 млн единиц контента.

По словам господина Анурьева, повышать среднюю выручку с одного пользователя (ARPU) планируется за счет премиальных тарифов, семейных аккаунтов и долгосрочных подписок.

Подробнее в интервью Сергея Анурьева «Ъ».