Продажи аперитивов в России выросли более чем на 50% за 11 месяцев

Розничные продажи аперитивов в России в январе—ноябре 2025 года выросли на 50,2%, достигнув 1,48 млн декалитров, следует из имеющихся у «Ъ» данных участников рынка.

Владелец Калужского ликероводочного завода Павел Победкин называет аперитивы самой быстрорастущей категорией: «Это не разовый рост, а системный». По его информации, объем рынка за год увеличился в полтора раза.

Президент группы Ladoga Вениамин Грабар связывает этот всплеск с миграцией потребителей от вина, продажи которого снижаются на фоне роста пошлин на импорт. Также рост стимулирует локализация: доля российских аперитивов выросла с 76,6% до 86,1%.

По прогнозу коммерческого директора Stellar Group Александра Гревцова, в 2026 году сегмент продолжит рост на 5-7%, чему будет способствовать подорожание крепкого алкоголя из-за повышения акцизов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аперитивная сводка».