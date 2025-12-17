Politico: переговоры ЕС об экспроприации активов России зашли в тупик

Предварительные переговоры стран Евросоюза по выделению Украине кредита за счет замороженных российских активов в преддверии саммита объединения зашли в тупик. Как рассказали источники Politico, посол Бельгии при ЕС Петер Морс, что переговорный процесс «пошел вспять».

Изначально Бельгия, на чьей территории заморожена большая часть российских средств среди всех стран ЕС, потребовала, чтобы союзники предусмотрели финансовые гарантии в этом плане. Тем самым бельгийский премьер Барт де Вевер рассчитывал избежать риска того, что, если Украина не вернет этот долг в будущем, отдавать средства России придется именно Бельгии.

Однако позднее, как пишет Politico, Барт де Вевер потребовал, чтобы все страны ЕС расторгли двусторонние инвестиционные договоренности с Россией. Однако некоторые государства-члены отказались.

Альтернативный использованию активов вариант — совместный кредит ЕС. Однако для его реализации потребуется единогласное одобрение, а против этого варианта выступает как минимум Венгрия. Петер Морс, по данным Politico, предлагал обойти возможное вето при голосовании, используя статью 122 (позволяет принимать решения большинством голосов). Однако юристы Еврокомиссии заявили, что эта мера юридически необоснованная.

Еврокомиссия предлагает выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов: €115 млрд на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а €50 млрд — на бюджетные потребности страны. Еще €45 млрд из общего пакета должны пойти на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году. Решение должны были принять на саммите ЕС 18-19 декабря. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос снят с повестки встречи.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Европа ищет оправдание средствам».

Лусине Баласян