Организатор «платного» круглого стола в Госдуме опроверг опубликованный прейскурант

Президент World Expert Association (WEA) Никита Лобанов не согласился с обвинением депутата Государственной думы Сарданы Авксентьевой в «торговле» круглыми столами. В разговоре с «Ъ» он назвал «абсурдом» опубликованный парламентарием «прейскурант», а деятельность ассоциации назвал стандартным взаимодействием общественной организации с органами власти.

Ранее госпожа Авксентьева опубликовала в Telegram-канале «прейскурант» со стоимостью участия в круглом столе, организованном WEA 28 ноября. По данным депутата, для присутствия на круглом столе необходимо было оформить членство в ассоциации. Заплатившим членский взнос в 70 тыс. руб. дозволялось выступить на мероприятии в качестве спикера, за 50 тыс. руб.— просто поприсутствовать, а за 35 тыс. руб.— разрешено было поучаствовать «вокруг стола», написала парламентарий.

«Это вообще какой-то абсурд. У нас таких прейскурантов не было и нет,— заявил господин Лобанов.— Кто-то там кому-то присылал – это не исходило от нас. Какое-то количество человек были заинтересованы в привлечении членов к нам, потому что они получают свою комиссию за привлеченного человека». 70 тыс. руб., как объяснил президент ассоциации, является минимальной суммой членского взноса. Дальше они возрастают в зависимости от количества мероприятий WEA, к участию в которых будет допущен член. По приблизительной оценке Никиты Лобанова, 150 тыс. руб. в год платит эксперт WEA за 5 активностей, 300 тыс. руб.— за участие в 15 мероприятиях.

С обвинениями в «продаже» мест на круглом столе Никита Лобанов также не согласился. По его словам, WEA организует для участников разные мероприятия: как государственной, так и «бизнесовой» направленности. Отбор по наличию членства представляется президенту ассоциации значимой вещью. «Это же мой круглый стол, я должен контролировать, что это человек не с улицы пришел,— рассказал господин Лобанов, тут же подчеркнув.— Когда я говорю "мой круглый стол", я имею в виду круглый стол, организатором которого я являлся».

Сегодня, по данным источника «Ъ», на закрытой части пленарного заседания Госдумы ее председатель Вячеслав Володин заявил о проведении служебного расследования по информации, изложенной в Telegram-канале госпожи Авксентьевой. В качестве потенциально причастных к организации «платных» мероприятий председатель Госдумы назвал депутатов Андрея Свинцова и Каплана Панеша (оба — ЛДПР), а также Розу Чемерис («Новые люди»).

