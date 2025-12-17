США продлили разрешение подсанкционным банкам РФ работать с венгерской АЭС

Власти США продлили разрешение для российских банков, находящихся под санкциями, проводить операции, связанные со строительством венгерской АЭС «Пакш-2». Это следует из генеральной лицензии Офиса контроля за иностранными активами американского Минфина.

Исключение охватывает Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Центральный банк России, а также еще восемь банков и любые компании, в которых перечисленные организации владеют 50% и более. Согласно документу, лицензия не распространяется на открытие подсанкционными организациями корреспондентских или транзитных счетов. Также запрещены списания средств со счетов ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния или российского Минфина, находящихся в финансовых учреждениях США.

Россия и Венгрия подписали в 2014 году соглашение о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков — №5 и №6 («Пакш-2»). Общая стоимость работ оценивалась в €12,5 млрд. Строительство на объекте планировалось начать в 2024 году. Однако в ноябре того же года администрация тогдашнего президента США Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который финансировался проект.

В июне глава МИД Венгрии сообщил, что США сняли санкции, препятствовавшие инвестициям в «Пакш-2». В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин обсудили ускорение строительства атомной электростанции.