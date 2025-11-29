Песков объяснил задержку встречи Орбана и Путина подготовкой к ней

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовился к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому встреча не началась сразу после его приезда, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам,— уточнил господин Песков в комментарии ТАСС.— Ему были обеспечены для этого все условия».

Встреча господ Путина и Орбана состоялась накануне в Москве и длилась около четырех часов. При этом между приездом венгерского премьера в Кремль и началом переговоров прошло примерно 30 минут. Одной из договоренностей во время встречи стало сокращение сроков строительства АЭС «Пакш-2».