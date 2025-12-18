Анурьев Сергей Валерьевич

Родился 3 марта 1980 года в Москве. Окончил экономический факультет ГУ-ВШЭ (позже НИУ ВШЭ). Во время обучения начал работать в стратегическом консалтинге компании «Про-Инвест консалтинг» (сейчас Strategy Partners). Провел в компании шесть лет, за это время реализовал более 20 проектов в различных отраслях — от атомной энергетики до издательского бизнеса. С последним блоком топ-менеджер взаимодействовал около четырех лет.

В 2007 году возглавил дирекцию по электронной коммерции в издательстве «Эксмо», где в течение следующих трех лет создал с нуля и развивал направление по изданию и распространению лицензионных электронных книг в России. Занимался формированием портфеля авторских прав, выстраивал дистрибуцию, разрабатывал коммерческую политику нового направления. В марте 2010 года Сергей Анурьев возглавил ГК «Литрес».