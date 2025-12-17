Операторы связи заблокировали более 13 млн СМС для борьбы с кибермошенниками

Российские операторы связи заблокировали свыше 13 млн сообщений с момента вступления в силу новых мер противодействия кибермошенникам. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с цифровыми преступлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«С августа операторы связи передают сообщения с данными, нужными для входа на портал госуслуг, только после окончания телефонного разговора. С момента, когда начала действовать эта мера, заблокировано уже свыше 13 млн таких СМС»,— сказал господин Мишустин (цитата по сайту правительства). Он отметил, что также до абонентов не доходят вызовы с подмененных номеров, поскольку такие звонки пресекаются на уровне сети. Правительство также внедрило маркировку входящих звонков от бизнеса. Теперь на экране смартфона высвечивается, от какой компании звонят.

По словам господина Мишустина, в России стало меньше цифровых преступлений. За 10 месяцев 2025 года их число сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале декабря Минцифры сообщило о планах поэтапно прекратить использование СМС-кодов для подтверждения входа на «Госуслуги». Решение приняли из-за растущего числа случаев мошенничества. Вход на портал с помощью СМС теперь доступен только для пользователей десктопной версии «Госуслуг», сообщили в министерстве. Пользователи мобильных устройств могут авторизоваться с помощью одноразового кода в мессенджере Max или из специального приложения, а также по биометрии.