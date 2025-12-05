Минцифры: на «Госуслугах» постепенно исключат вход по СМС из-за мошенников

Из-за растущего числа случаев мошенничества было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал «Госуслуги» через СМС. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Вход на портал с помощью СМС теперь доступен только для пользователей десктопной версии «Госуслуг», сообщили в министерстве. Сейчас пользователи мобильных устройств могут авторизоваться с помощью одноразового кода в мессенджере Max или из специального приложения, а также по биометрии.

Другие варианты дополнительной защиты — одноразовый код, который будет генерироваться только в приложении, или вход по биометрии — можно найти в разделе «Безопасность», следует из сообщения.

Как обратил внимание «Ъ», при попытке войти в «Госуслуги» через мобильные устройства появляется окно с предложением подключить Max для получения одноразового кода, при этом некоторые пользователи не могут пропустить этот этап.