Верховный суд остановил водителя

Верховный суд (ВС) подтвердил законность распоряжения правительства, в котором перечислены медицинские противопоказания к вождению автомобиля. Поводом стал иск водителя из Красноярского края, которому врачи во время прохождения медкомиссии запретили водить машину на «механике», поскольку у автомобилиста нет части большого пальца. Медики при этом ссылались на правительственные правила. Водитель оспорил документы, ссылаясь на ПДД и Конституцию. Представители Минздрава и правительства сумели убедить суд, что противопоказания необходимы для обеспечения безопасности движения, а заявитель просто неправильно трактует законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среду, 17 декабря, Верховный суд рассмотрел исковое заявление 56-летнего автомобилиста из Красноярска Алексея Колесова, у которого на правой руке нет части большого пальца. Стаж вождения водителя — более 30 лет. Каждые десять лет водитель исправно обновлял права, проходя водительскую комиссию. В 2019 году врачи признали Алексея Колесова ограниченно годным — управлять машиной ему разрешили только с автоматической трансмиссией (Алексей Колесов владеет пятидверной «Нивой» ВАЗ-21310 с «механикой»). Основанием для такого решения стало распоряжение правительства №1604 от 2014 года, в котором перечислены медицинские противопоказания к вождению транспортных средств. Согласно документу, отсутствие двух фаланг большого пальца на руке является показанием для того, чтобы водитель управлял машиной только с «автоматом». В правах ставится специальная отметка АТ, на которую ориентируется сотрудник ГИБДД. Если водитель садится за руль машины с механической трансмиссией, то это чревато для него наказанием по ст. 12.7 КоАП РФ (штраф составляет до 15 тыс. руб.).

В ноябре 2025 года Алексей Колесов обратился с иском в Верховный суд, оспаривая нормы уже нового распоряжения правительства, которое в 2025 году пришло на смену распоряжению №1604, практически целиком повторив его содержание в части противопоказаний к вождению. Почему господин Колесов обратился с иском лишь спустя шесть лет после заключения комиссии — неизвестно. Сам он в суд не явился.

Суть претензии описал во время судебного разбирательства судья ВС Олег Нефедов.

Господин Колесов считает, что наложенные на него ограничения противоречат ПДД (в них не сказано, что «механику» нельзя водить без части большого пальца) и Конституции РФ (в ней говорится о праве на свободу передвижения граждан).

Распоряжение правительства также не учитывает индивидуальные возможности конкретного водителя управлять «механикой», считает истец. Алексей Колесов в заявлении указал, что до прохождения последней медкомиссии ездил без аварий, не имея части большого пальца. Заявитель даже прислал в ВС диск с видеозаписью, где он показывает свои возможности переключать передачи.

Позицию ответчика в ВС представлял заместитель директора правового департамента Минздрава Александр Шустов. Он обратил внимание, что оспариваемый перечень был принят в связи с выходом новой редакции закона «О безопасности дорожного движения». Поправки к закону, в свою очередь, принимались для повышения безопасности за счет исключения из дорожного движения граждан, которым за руль садиться не стоит. «Утрата двух фаланг на большом пальце правой руки, безусловно, влияет на управление транспортным средством с механической трансмиссией,— пояснил Александр Шустов.— Возможности хвата ограничиваются — в нем играет роль именно большой палец». Он признал, что водитель в теории может управлять машиной с «механикой», но спустя какое-то время быстро устанет, что создаст угрозу ДТП. Представитель Минздрава также отметил, что законодательство не может учитывать индивидуальные возможности каждого водителя, поэтому правила принимаются едиными для всех. Представитель правительства РФ, выступая в ВС, добавила, что заявление истца о противоречии распоряжения Белого дома Конституции и ПДД является неверным толкованием документов. Выслушав позицию сторон, судья Олег Нефедов отказал в удовлетворении иска.

Внефракционный глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, комментируя “Ъ” решение ВС, отметил, что «нужно очень внимательно» оценивать каждый подобный случай. «Насколько в действительности влияет отсутствие фаланг пальцев на безопасность управления автомобилем — вопрос, требующий серьезного обсуждения,— говорит он. — Здесь, конечно, нужно ориентироваться на специалистов, экспертов и врачей». Господин Нилов отметил, что ранее в Госдуме уже обсуждалась идея дать право управлять автомобилем гражданам, у которых отсутствуют обе конечности, сейчас это является противопоказанием к вождению.

Иван Буранов