Главный дизайнер Mercedes-Benz уйдет в отставку после 28 лет работы

Германская компания Mercedes-Benz объявила, что ее директор по дизайну Гордон Вагенер уходит в отставку. Его пост с 1 февраля 2026 года займет Бастиан Боди, который до этого был директором по дизайну подразделения Mercedes-AMG, занимающегося выпуском спортивных автомобилей класса люкс.

Господин Вагенер занимался дизайном Mercedes-Benz в течение 28 лет, а в 2016 году занял созданный тогда пост директора по дизайну. До работы в компании он занимался дизайном автомобилей в Volkswagen, Mazda и General Motors.

Как отмечают немецкие СМИ, в течение почти трех десятилетий он формировал фирменный стиль и дизайнерскую культуру компании, а также радикально изменил дизайн серийных моделей Mercedes-Benz. По мнению экспертов, при господине Вагенере дизайн автомобилей компании отошел от более консервативных образцов и стал экспрессивнее и эмоциональнее. Сам он называл свой подход к дизайну Mercedes «чувственной чистотой».

Mercedes-Benz, как и другие германские автопроизводители, сталкивается со снижением спроса, ростом издержек, усилением конкуренции со стороны китайских компаний, ростом американских импортных пошлин и другими проблемами. В третьем квартале чистая прибыль компании упала на 31%.

Яна Рождественская