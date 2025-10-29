Прибыль Mercedes-Benz упала на 31% из-за импортных пошлин Трампа

Чистая прибыль Mercedes-Benz Group по итогам третьего квартала составила €1,19 млрд, следует из финансового отчета германского концерна. Это на 31% хуже прошлогоднего показателя. Как отмечает сам автопроизводитель, падение прибыли связано прежде всего со снижением продаж и негативными последствиями импортных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа в отношении десятков стран.

Кроме того, компании пришлось потратить сотни миллионов евро на выплаты выходного пособия работникам в Германии и оптимизацию производства за рубежом. В целом Mercedes-Benz потратила на это в третьем квартале €876 млн.

Выручка группы по итогам квартала снизилась с €34,53 млрд в прошлом году до нынешних €32,14 млрд. Концерн отмечает, что крупнейшие автомобильные рынки — США, Китай и Европа — в этом году очень незначительно растут по сравнению с прошлым годом. На продажах компании в США негативно сказываются дополнительные импортные пошлины, а в Китае — слабая потребительская активность и высокая конкуренция с местными производителями.

Кирилл Сарханянц