США ищут болевые точки

США могут ввести новые санкции против России, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме. По их информации, ограничения готовят на случай, если Москва отклонит мирное соглашение по Украине. Конкретные детали якобы обсудил с послами стран ЕС министр финансов Скотт Бессент. Речь об ужесточении контроля над так называемым теневым флотом. Также меры должны затронуть финансовых посредников, которые помогают в транспортировке российской нефти на этих судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoruk Isik / Reuters Фото: Yoruk Isik / Reuters

Скорее всего, новые американские санкции почти полностью повторят аналогичные ограничения, которые уже ввели Великобритания и Евросоюз, считает партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин: «В санкции против так называемого теневого флота Евросоюз уже включил около 400 морских судов, Великобритания — плюс-минус столько же. Кроме того, различные управляющие компании и судовладельцев тоже периодически включают в санкционный список. Вероятнее всего, что Соединенные Штаты могут разыграть именно эту карту.

Все, что связано с нефтью также может подпасть под американские ограничения. Хотя Америка с этим не связана, но значительное количество американских банков, судоходных и страховых компаний, а также организаций, которые занимаются финансированием соответствующих транспортировок, увидят эти санкции и, скорее всего, будут думать о том, чтобы отказаться от дальнейшего бизнеса с российскими поставщиками».

Новые американские санкции могут обнародовать уже на этой неделе. Однако окончательное решение за Дональдом Трампом. В Кремле не видели публикаций Bloomberg, но с информацией о планах Вашингтона знакомы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отказался комментировать отдельные аспекты украинского урегулирования. Накануне в СМИ появились сообщения о гарантиях безопасности для Киева, о которых договорились США и Евросоюз.

Некоторые положения абсолютно неприемлемы для Москвы, поэтому Белый дом заранее пытается надавить на Кремль, рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Это не частная инициатива Бессента или кого-то из конкретных министров, а тактические ходы, которые уже были. Трамп долго не вводил никакие новые санкции. Полтора-два месяца назад он ввел довольно жесткие ограничения против двух крупнейших нефтяных компаний, тем самым показал, что не только против Украины, но и против России готов задействовать те инструменты, которые у него есть. В Белом доме неоднократно говорили, что они ни на чьей-то стороне, а на стороне мира, что их задача — заставить участников конфликта его прекратить.

Трамп прекрасно понимает, что Россия далеко не в восторге от целого ряда положений, которые обсуждаются в рамках плана по Украине, в том числе от размещения западных сил. Соответственно, можно предположить, что тот вариант плана, который будет дан после консультаций с Украиной и Европой, Россию не устроит. Дальше начнутся следующие попытки воздействовать на Москву, чтобы она приняла все или часть. Насколько это подействует — другой вопрос. Россия пока при всех обстоятельствах демонстрировала неэффективность методов давления, даже когда меры были весьма болезненные и ограничивающие возможности. Безусловно, санкции против ЛУКОЙЛа и "Роснефти" довольно чувствительны, но это никак не влияет на позицию Москвы. В то же самое время понятно, что в Кремле тоже не хотят терять возможность договориться с Трампом. Так что игра продолжается».

На фоне сообщений о новых американских санкциях индекс Мосбиржи теряет больше 0,5%. Цена на нефть марки Brent, наоборот, растет почти на 2%.

Никита Путятин