Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США ищут болевые точки

Каких отраслей могут коснуться новые американские санкции против РФ

США могут ввести новые санкции против России, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме. По их информации, ограничения готовят на случай, если Москва отклонит мирное соглашение по Украине. Конкретные детали якобы обсудил с послами стран ЕС министр финансов Скотт Бессент. Речь об ужесточении контроля над так называемым теневым флотом. Также меры должны затронуть финансовых посредников, которые помогают в транспортировке российской нефти на этих судах.

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Скорее всего, новые американские санкции почти полностью повторят аналогичные ограничения, которые уже ввели Великобритания и Евросоюз, считает партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин: «В санкции против так называемого теневого флота Евросоюз уже включил около 400 морских судов, Великобритания — плюс-минус столько же. Кроме того, различные управляющие компании и судовладельцев тоже периодически включают в санкционный список. Вероятнее всего, что Соединенные Штаты могут разыграть именно эту карту.

Что происходит на топливном и фондовом рынках

Все, что связано с нефтью также может подпасть под американские ограничения. Хотя Америка с этим не связана, но значительное количество американских банков, судоходных и страховых компаний, а также организаций, которые занимаются финансированием соответствующих транспортировок, увидят эти санкции и, скорее всего, будут думать о том, чтобы отказаться от дальнейшего бизнеса с российскими поставщиками».

Новые американские санкции могут обнародовать уже на этой неделе. Однако окончательное решение за Дональдом Трампом. В Кремле не видели публикаций Bloomberg, но с информацией о планах Вашингтона знакомы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отказался комментировать отдельные аспекты украинского урегулирования. Накануне в СМИ появились сообщения о гарантиях безопасности для Киева, о которых договорились США и Евросоюз.

Некоторые положения абсолютно неприемлемы для Москвы, поэтому Белый дом заранее пытается надавить на Кремль, рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Это не частная инициатива Бессента или кого-то из конкретных министров, а тактические ходы, которые уже были. Трамп долго не вводил никакие новые санкции. Полтора-два месяца назад он ввел довольно жесткие ограничения против двух крупнейших нефтяных компаний, тем самым показал, что не только против Украины, но и против России готов задействовать те инструменты, которые у него есть. В Белом доме неоднократно говорили, что они ни на чьей-то стороне, а на стороне мира, что их задача — заставить участников конфликта его прекратить.

Максим Юсин — о новой переговорной тактике США

Максим Юсин — о новой переговорной тактике США

Трамп прекрасно понимает, что Россия далеко не в восторге от целого ряда положений, которые обсуждаются в рамках плана по Украине, в том числе от размещения западных сил. Соответственно, можно предположить, что тот вариант плана, который будет дан после консультаций с Украиной и Европой, Россию не устроит. Дальше начнутся следующие попытки воздействовать на Москву, чтобы она приняла все или часть. Насколько это подействует — другой вопрос. Россия пока при всех обстоятельствах демонстрировала неэффективность методов давления, даже когда меры были весьма болезненные и ограничивающие возможности. Безусловно, санкции против ЛУКОЙЛа и "Роснефти" довольно чувствительны, но это никак не влияет на позицию Москвы. В то же самое время понятно, что в Кремле тоже не хотят терять возможность договориться с Трампом. Так что игра продолжается».

На фоне сообщений о новых американских санкциях индекс Мосбиржи теряет больше 0,5%. Цена на нефть марки Brent, наоборот, растет почти на 2%.

Никита Путятин

Новости компаний Все