Орбан в письме Путину интересовался реакцией России на изъятие активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в недавнем письме Владимиру Путину спросил, какие шаги предпримет Россия, если Евросоюз конфискует ее замороженные активы. Об этом журналистам заявил сам премьер, сообщает венгерское издание Mandiner. В том послании он также поинтересовался, примет ли Москва во внимание позицию отдельных государств-членов ЕС по этому вопросу.

Виктор Орбан и Владимир Путин в ноябре 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан и Владимир Путин в ноябре 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как рассказал венгерский премьер, в ответном письме российская сторона предупредила, что «ответит решительно, но при этом учтет, кто и как будет голосовать на саммите Евросоюза». Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт не поддерживает изъятие активов, поскольку считает, что это приведет к новому витку эскалации. Однако он заверил, что Венгрия не пострадает при таком развитии ситуации, указывает Mandiner.

Виктор Орбан сегодня прибыл в Брюссель, где 18-19 декабря состоится саммит ЕС. Он отметил, что вопрос о российских активах и финансовой помощи Украине будет основным на предстоящем совещании. 16 декабря в интервью господин Орбан признался, что считает конфискацию замороженных активов практически неизбежной.