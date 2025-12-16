Орбан видит мало шансов избежать конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что избежать конфискации замороженных российских активов в Евросоюзе практически невозможно. В интервью YouTube-каналу Patriota он отметил, что бюрократы ЕС придумали юридическую уловку, поэтому вместо единогласия достаточно большинства в две трети голосов. Это лишит Венгрию и другие страны права блокировать подобные меры.

«На кону стоят огромные деньги, €230 млрд. Это та сумма замороженных российских активов, которую лидеры ЕС нацелены конфисковать и передать украинцам,— заявил Виктор Орбан.— На наш взгляд, это равносильно объявлению войны и втянет ЕС в очень серьезные проблемы. Этого следует избежать, хотя я вижу мало шансов, потому что нас мало».

Премьер-министр также заявил, что Венгрия намерена обратиться в Суд ЕС, если ее позиция по вопросу конфискации российских активов не будет учтена. При этом Будапешт не рассчитывает на положительный исход судебного разбирательства, но «в любом случае сделает все необходимое».