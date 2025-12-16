Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орбан видит мало шансов избежать конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что избежать конфискации замороженных российских активов в Евросоюзе практически невозможно. В интервью YouTube-каналу Patriota он отметил, что бюрократы ЕС придумали юридическую уловку, поэтому вместо единогласия достаточно большинства в две трети голосов. Это лишит Венгрию и другие страны права блокировать подобные меры.

«На кону стоят огромные деньги, €230 млрд. Это та сумма замороженных российских активов, которую лидеры ЕС нацелены конфисковать и передать украинцам,— заявил Виктор Орбан.— На наш взгляд, это равносильно объявлению войны и втянет ЕС в очень серьезные проблемы. Этого следует избежать, хотя я вижу мало шансов, потому что нас мало».

Премьер-министр также заявил, что Венгрия намерена обратиться в Суд ЕС, если ее позиция по вопросу конфискации российских активов не будет учтена. При этом Будапешт не рассчитывает на положительный исход судебного разбирательства, но «в любом случае сделает все необходимое».

Новости компаний Все