Путин назвал Северск в ДНР значимым русским городом

Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» военнослужащих, отличившихся во время боевых действий в ДНР, в том числе при взятии Северска. Церемония прошла в здании Минобороны, где ранее сегодня состоялось заседание коллегии ведомства.

Во время церемонии президент отметил, что бойцы ВС РФ взяли город под свой контроль «в сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника». Это создает возможность для дальнейшего наступления российской армии, подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что Северск — «значимый для нас русский город».

О взятии под контроль Северска Минобороны РФ отчиталось 12 декабря.

