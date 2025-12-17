Лавров: возможная наземная операция США в Венесуэле вызывает обеспокоенность

Заявление США о возможной наземной операции в Венесуэле вызывает обеспокоенность у России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нас очень тревожат действия военно-морских сил Соединенных Штатов. В целом (беспокоят.—“Ъ”) воинственные заявления Пентагона»,— сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Лаврова, предпринимаемые действия США в Карибском бассейне вызывают неприятие практически у всех стран, кроме Евросоюза. Министр заявил, что в ЕС «притаились и молчат», избегая любых высказываний в сторону Вашингтона. По его мнению, такое поведение европейских стран обусловлено желанием ЕС убедить президента США Дональда Трампа согласиться с ним по вопросам Украины.

Сегодня господин Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями США. 10 декабря американская береговая охрана захватила у берегов Венесуэлы нефтяной танкер Skipper, а после доставила судно в штат Техас для разгрузки. По официальным данным, это было сделано в рамках операции, направленной на борьбу с контрабандой наркотиков. С начала сентября в результате атак США по судам у берегов Венесуэлы американские военнослужащие убили не менее 90 человек.

