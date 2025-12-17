Активы наносят репутационный удар

Финансовый рейтинг бельгийского депозитария оказался под вопросом из-за планов об изъятии российских активов. Агентство Fitch поместило Euroclear в категорию с негативными ожиданиями. Аналитики отмечают юридические риски, которые в свою очередь могут сказаться на ликвидности хранящихся средств. Впрочем, базовый сценарий агентства предполагает, что Euroclear сможет получить достаточную защиту от ЕС в случае принятия решения о выдаче репарационного кредита Киеву под обеспечение российскими активами. В этом случае рейтинг депозитария не изменится. Однако Fitch также указывает на иск Центробанка на $230 млрд. Если Euroclear обяжут выплатить штраф, риски дефолта возрастут.

И это в свою очередь может сказаться на всей экономике Бельгии, отмечает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Агентство из "большой тройки" — де-факто стандарт для оценки кредитного риска. Их решения напрямую влияют на стоимость фондирования. Поэтому предупреждение Fitch — сигнал политикам и рынкам о серьезных рисках. Что означает снижение рейтинга для Euroclear? Во-первых, рост стоимости операций, потому что контрагенты будут требовать большего обеспечения.

Подрыв восприятия Euroclear как нейтральной защищенной от политического вмешательства площадки — это репутационный удар. Он может привести к оттоку части бизнеса в другие депозитарии, например, в Clearstream или в LuxCSD в Люксембурге.

Это и юридические риски, потому что снижение рейтинга обосновывается риском судебных исков со стороны России, которые Euroclear может и проиграть. Бельгийский депозитарий является институтом с огромным объемом активов, поэтому речь идет не о банкротстве, а о системном ослаблении его позиций. И для экономики Бельгии это существенная проблема, но не фатальная. Страна уже получила около €2 млн налогов с прибыли Euroclear от замороженных российских активов — важные деньги для бюджета. И изъятие доходов лишит ее данного бонуса. Риск для финансового сектора — гораздо более серьезная проблема, потому что финансовые услуги являются ключевым сектором бельгийской экономики, порядка 10% ВВП. Ослабление Euroclear вкупе с возможным оттоком операций станет ударом по репутации Брюсселя как финансового центра.

Могут ли появиться какие-то альтернативные решения со стороны ЕС? Запад ищет разные варианты, и использование доходов от активов в виде процентов — основная версия. Сделать это проще и технически, и юридически, а также менее рискованно, чем конфискация самого капитала, но меньше суммы. Это выпуск облигаций под будущие доходы от активов, конфискация активов российских олигархов по национальным законам. Процесс идет, но он точечный. Это масштабное бюджетное финансирование из стран G7, прямые взносы, поэтому ситуация идет к компромиссному решению по доходам».

Решение об изъятии российских активов лидеры Евросоюза могут принять уже на этой неделе. По информации Politico, США пытаются надавить на союзников и помешать реализации плана. При этом переговоры пока далеки от завершения — Бельгия не согласилась на гарантии Еврокомиссии. По словам источников издания, Брюсселю пообещали полную компенсацию всех издержек связанных с исками или другими ответными мерами России. Однако страна посчитала такую меру недостаточной. Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шанс соглашения по замороженным средствам на завтрашнем саммите в 50%.

Даже если это не произойдет на этой неделе, изъятия все равно не избежать, считает руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро «А-Про» Дмитрий Дворецкий: «Дыма без огня не бывает. Раз обсуждение настолько активно стало входить в повестку органов власти, очевидно, что рано или поздно какое-то промежуточное решение будет принято. То есть они не оставляют этот вопрос, пытаются найти какой-то путь, и рано или поздно они его найдут. Параллельно просчитывается и реакция российской стороны. Центробанк уже подал иск. Понятно, что процесс будет продолжаться до логического конца, в виде которого я вижу промежуточную возможность изъятия этих активов. Думаю, стоит подождать первого квартала 2026 года. Возможно, когда все страны НАТО будут голосовать, тогда решение и будет принято».

Глава европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждала, что изъятие российских активов может подорвать доверие к евро и стабильность финансовой системы региона. Впрочем, эффект может быть куда глобальнее, говорит исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко: «Идет жесточайшая борьба за будущее финансовой системы мира. И затрагивает она не только и не столько Россию, мы и так уже живем без этих активов три года. Среди государств, которые управляют системой резервных валют — Евросоюз, Соединенные Штаты, Япония, отчасти Южная Корея, Швейцария — чьи деньги являются твердыми и резервными, произошло разделение на два фланга.

За выступают евробюрократы, потому что для них решение важно с точки зрения финансирования Украины. Против — в основном национальные правительства, например, Бельгия. Они понимают риски для системы евро, имиджа, репутации их стран. Любое решение будет оспариваться другой стороной. Россия сейчас может участвовать только через юридические процедуры. Наверное, они будут переведены в международные суды. Если решение по изъятию будет принять, как оно может повлиять на всю конъюнктуру финансового рынка? Это окажется серьезным прецедентом не только для евро, а вообще для системы резервных валют, потому что они считаются увязанными в единый механизм международных расчетов, через банк, различные интеграции, своповые сделки.

Если здесь что-то сдвинется с места в плохом направлении, каждый будет подразумевать возможность наступления такого же события в отношении него и по-другому хеджировать риски».

По данным Бельгийско-Люксембургской торговой палаты, в России продолжают работу порядка 50 компаний из этих стран. Организации опасаются, что ответ Москвы на изъятие активов в ЕС может затронуть их экономическую деятельность.

Ульяна Горелова