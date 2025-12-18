Вечерние наряды на фешен-шоу ЦУМа в Малом театре

В академическом Малом театре прошел новогодний показ TSUM Fashion Show. На нем были представлены коллекции более 15 брендов ЦУМа, включая Dolce & Gabbana, Saint Laurent и Valentino. Акцент был сделан на сложное сочетание фактур и многослойность в монохромной палитре, а также на вечерние наряды. Особенностью мероприятия стало использование саундтрека, созданного российским ИИ-музыкальным проектом VAIMP. Все представленные на показе изделия доступны для заказа в универмаге и на сайте ЦУМа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3