Призовой фонд чемпионата мира по футболу-2026 составит рекордные $727 млн

Совет Международной федерации футбола (FIFA) утвердил призовой фонд чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Между командами-участницами турнира будет распределено $727 млн, это рекордный показатель для мировых первенств.

В релизе FIFA отмечается, что призовой фонд североамериканского чемпионата мира на 50% больше, чем призовой фонд прошедшего в 2022 году катарского. Каждая команда, прошедшая квалификацию, получит по $1,5 млн на покрытие расходов, связанных с подготовкой к турниру. Большая же часть средств (то есть оставшиеся $655 млн) будет распределена в соответствии с турнирными успехами:

чемпион мира получит $50 млн;

серебряный призер — $33 млн;

бронзовый призер — $29 млн;

4-е место — $27 млн;

четвертьфиналисты — по $19 млн;

команды, которые вылетят 1/8 финала — по $15 млн;

команды, которые вылетят в 1/16 финала — по $11 млн;

команды, которые не выйдут из групп — по $9 млн.

Чемпионат мира 2026 года станет первым после масштабной реформы, расширившей состав участников соревнования. Впервые в финальной части мирового первенства будут представлены 48 сборных (ранее туда выходило 32 сборные). Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Арнольд Кабанов