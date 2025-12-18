Доходное микро

В третьем квартале большинство микрофинансовых компаний (МФК) показало резкий рост чистой прибыли. Результат оказался лучшим за три года и в четыре раза превысил показатель третьего квартала 2024 года. Обеспечило его в первую очередь ужесточение риск-менеджмента, что во многом спровоцировали меры ЦБ. Компании смогли значимо снизить отчисление в резервы, что перекрыло недополученные доходы от сокращения клиентской базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал отчетность 32 микрофинансовых компаний (всего в реестре ЦБ 39 МФК), опубликовавших бухгалтерскую отчетность по российским стандартам (РСБУ) за девять месяцев текущего года. Совокупная чистая прибыль отчитавшихся компаний за девять месяцев составила 18,7 млрд руб. против 12,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

При этом третий квартал стал особенно удачным для МФК — 8,59 млрд руб. чистой прибыли, что на 67,4% больше, чем кварталом ранее, и более чем в четыре раза (1,82 млрд руб. за третий квартал 2024 года) выше показателей за аналогичный период прошлого года. Результат третьего квартала МФК по чистой прибыли стал рекордным за последние три года.

Существенную роль в росте чистой прибыли в третьем квартале сыграло сокращение отчислений в резерв. В третьем квартале они составили 16,5 млрд руб. против 29 млрд руб. кварталом ранее.

По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, существенный рост чистой прибыли обусловлен сокращением операционных расходов и снижением уровня отчислений в резервы. «Если говорить про рынок, то в третьем квартале сумма выданных займов снизилась против второго квартала. Прирост портфеля микрозаймов составил всего 1,2% — это минимальный показатель с ковидных времен,— отмечает финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин.— Данную динамику можно связать с охлаждением рынка в виду уже введенных мер и подготовкой к предстоящим изменениям». Во-первых, компании увеличили отказы клиентам с высоким риском, что снизило ставки резервирования; во-вторых, при низких темпах роста портфеля сокращаются отчисления в резервы, поясняет он.

В 2024 году была установлена обязанность МФО формировать повышенные резервы на возможные потери по займам с ПСК выше 250% годовых, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Это, в свою очередь, стимулировало их пересмотреть подходы к андеррайтингу и существенно сократить выдачи наиболее рискованных займов, которые традиционно требовали создания масштабных резервов,— продолжает он.— В результате экономия на резервах действительно скомпенсировала снижение объемов выдач наиболее рискованных и дорогих займов».

Для многих компаний данная прибыль достигнута за счет оптимизации трат и отказа от финансирования крупных проектов, которые стояли в плане, отмечают в СРО «Мир». «Бизнес в преддверии крупных законодательных изменений перешел на режим экономии, чтобы подойти к ним максимально,— поясняют там.— В том числе рост прибыли произошел за счет банковских МФО и больших компаний, которые способны быстро подстраиваться под изменения».

По итогам четвертого квартала прибыль покажет рост в районе 2–3%, а в следующем году — 4–5% при благоприятном прогнозе, ожидает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. По словам финансового директора Summit Group (МФК «Саммит») Екатерины Захаровой, ожидается, что по итогам четвертого квартала показатели по прибыли будут на уровне третьего квартала или немного выше. «По итогам 2025 года относительно 2024 года в целом по рынку можно спрогнозировать прирост прибыли на уровне в пределах 5–15%»,— заключает гендиректор Moneyman Артем Быков.

В 2026 году будет замедляться рост процентных доходов за счет снижения резервов и оптимизации расходов, предупреждает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. «Прибыль будет стабильной, но сильного роста, наверное, не будет,— продолжает он.— Ну и плюс ключевые риски 2026 года никто не отменял — снижение маржи из-за конкуренции, ужесточение требований ЦБ к резервам и рост просрочки, если будет ухудшаться экономическая ситуация».

Ксения Дементьева