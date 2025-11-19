ЗакС разрешил будить петербуржцев звоном колоколов в первом чтении законопроекта

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект депутатов от «Единой России» о праве религиозных учреждений нарушить тишину по утрам в выходные дни и праздники. Депутаты одобрили инициативу на заседании 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Действующая редакция закона закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» разрешает нарушать тишину при проведении религиозных обрядов в рамках канонических требований конфессий в ночное время. Исключение не распространяется на действия, нарушающие тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 8:00 до 12:00.

Авторы инициативы депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник, Анастасия Мельникова, Вера Сергеева и Денис Четырбок отмечают, что утренний звон колоколов является частью христианской традиции и используется в том числе для призыва к богослужению и для оповещения о времени его начала.

Артемий Чулков