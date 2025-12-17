Лавров: МАГАТЭ может договориться с Ираном, если не будет следовать за Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может добиться соглашения с Ираном, если не будет следовать западной повестке дня. По его словам, Москва ценит желание Тегерана налаживать отношения с агентством.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и глава МИД Ирана Аббас Аракчи

«У меня нет сомнений, что, если руководство секретариата МАГАТЭ будет строго руководствоваться теми функциями, которыми оно обладает, то договоренности с исламской республикой вполне могут быть достигнуты. Мы будем желать успеха этим усилиям»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Москве.

20 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить инспекторам агентства «точную информацию» о запасах обогащенного урана и предоставить доступ к ядерным объектам страны. Резолюцию предложили Франция, Великобритания, Германия и США. Иран посчитал документ политизированным и неконструктивным.

После атаки Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении своих обязательств и временно прекратил сотрудничество с агентством. Иранские власти считают, что в нынешних условиях формат взаимодействия с МАГАТЭ должен быть изменен. До его согласования Тегеран отказывается возобновлять инспекции.

Лусине Баласян