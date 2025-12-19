Из свежей почты

Ульяна Кривопустова, 17 лет, расстройство аутистического спектра, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 216 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 36 тыс. руб.

Уля развивалась с отставанием: почти не говорила, не откликалась на имя, не смотрела в глаза. Ей диагностировали расстройство аутистического спектра. Лечили в разных клиниках, но безуспешно. Сдвиги появились после лечения в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве: у дочки развивается фразовая речь, интерес к учебе. Нас ждут на следующий курс, но возможности оплатить его у меня нет — воспитываю Улю одна, заработок скромный. Помогите! Елена Зотова, Калужская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Нужно повысить концентрацию внимания у Ульяны, развить ее память и речь, облегчить обучение».

Артем Виссарионов, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 203 940 руб.

При рождении сына признали здоровым, но вскоре голова Артемки стала неровной: затылок скошен, лоб выпирает. Нейрохирург выявил асимметрию свода черепа, сказал, что это может иметь тяжелые последствия для развития мозга. Нужно не откладывая начать лечение специальными ортопедическими шлемами. Но за госсчет шлемы не изготавливают, а заплатить за них мы не в силах. Анна Виссарионова, Москва

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Артема позиционная плагиоцефалия — деформация головы с уплощением теменно-затылочной области справа и лобной области слева. Необходимо лечение краниальными ортезами (шлемами). В результате голова мальчика примет анатомически правильную форму, он будет нормально расти и развиваться».

Маша Заборская, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 368 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 34 тыс. руб.

После рождения у дочки обнаружили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Кардиологи ожидали, что он закроется сам, и его размер действительно становился меньше. Маша нормально себя чувствовала, хорошо переносила нагрузки. Но недавно выяснилось, что дефект перестал уменьшаться, теперь шансов на его закрытие нет. Чтобы избежать осложнений, нужна операция. Врачи готовы сделать ее без вскрытия грудной клетки. Но это дорого, средств на оплату операции у нас нет. Виктор Заборский, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Маши врожденный порок сердца — центральный дефект межпредсердной перегородки. Есть признаки легочной гипертензии. Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. Это щадящая операция, после нее Маша быстро восстановится и в школу пойдет уже здоровой».

Ваня Поляков, 16 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 251 689 руб.

Внимание! Цена обследования 682 689 руб. Наргиз Салманова внесла 300 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 31 тыс. руб.

С двух лет у Вани периодически ухудшались почечные показатели в анализах, но патологии врачи не выявляли. Осенью 2019 года сын внезапно потерял сознание. Ему диагностировали острую почечную недостаточность, наладили диализ. Потом провели трансплантацию почки, донором стал мой отец. Ваня восстановился, чувствует себя хорошо. Для оценки состояния почки требуется регулярное комплексное обследование, которое нужно проходить у врачей, делавших пересадку. Но все возможности его оплаты мы исчерпали. Пожалуйста, помогите! Екатерина Квасова, Мурманская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Чтобы пересаженная почка работала стабильно, необходим тщательный контроль. В нашей клинике будут проведены все обследования, это позволит Ване получить своевременную помощь при малейших признаках неблагополучия».

