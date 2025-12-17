На Дону дело о хищении 1 млрд рублей при строительстве домов передадут в суд

Дело о мошенничестве со строительством в Ростовской области индивидуальных жилых домов готовятся передать в суд. Сумма ущерба за время расследования увеличилась вдвое, до 1 млрд руб. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления МВД России.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно ранее, в деле присутствуют три фигуранта, двое из них — Евгений Павловский и Евгения Игнатьева, находятся под подпиской о невыезде. Еще один — глава строительной компании «Сити Строй» Арутюн Арутюнян, объявлен в международный розыск. Все они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемые в 2024 году не выполнили обязательства по постройке частных домов, взяв при этом деньги с почти 300 жителей Ростовской и Воронежской областей, Крыма. Господин Арутюнян, являясь главой компании, проводил переговоры с потенциальными собственниками домов, Евгений Павловский отвечал за ход строительных работ, а на счет его знакомой Игнатьевой поступали деньги от клиентов.

Первоначально общая сумма ущерба оценивалась в 500 млн руб., но с ростом числа пострадавших она увеличилась до 1 млрд руб.

Наталья Белоштейн