Сервисом по защите от кибермошенников воспользовались более 3 млн россиян

Более 3 млн граждан России воспользовались сервисом «Госуслуг» по защите от кибермошенников. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по борьбе с мошенничеством в цифровой среде.

Сервис «Защита от мошенников в сети» был запущен в мае. В числе обратившихся были те, кто подавал заявки на восстановление доступа к «Госуслугам» в случае, если кто-то пытался завладеть учетной записью человека или уже получил к ней доступ. В сервисе размещена пошаговая инструкция о мерах, которые нужно предпринять в подобных ситуациях, рассказал премьер-министр.

Господин Мишустин также сообщил, что с июля 2025 года количество зарегистрированных цифровых преступлений сократилось. За период с января по октябрь их общее число сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По его словам, власти принимают все необходимые меры по развитию уровня кибербезопасности.

Премьер-министр заявлял, что правительство России по указу президента Владимира Путина разрабатывает комплексную информационную систему «Антифрод», которая обеспечит совместную работу банков, цифровых платформ, операторов связи и правоохранительных органов для предотвращения киберпреступлений.