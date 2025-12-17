Экс-чемпион мира Тим Цзю победил Энтони Веласкеса

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю единогласным решением судей победил Энтони Веласкеса в 10-раундовом бою, который прошел в Сиднее.

Счет судейских записок: 100-90, 100-90, 100-90. Иными словами, двое арбитров присудили Цзю победу во всех раундах. На счету 31-летнего Цзю теперь 26 побед (18 нокаутом) и 3 поражения.

31-летний австралиец, который является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, провел третий бой за год. В апреле он победил Джозефа Спенсера. В июле — проиграл Себастьяну Фундоре в поединке за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в первом среднем весе. Ему же в 2024 году Цзю уступил пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в той же категории (в том бою разыгрывался и вакантный титул WBC).

Поясом WBO Тим Цзю владел с сентября 2023 года по март 2024 года. В октябре 2024-го он бился за пояс Международной боксерской федерации (IBF), но не совладал с российским профессионалом Бахрамом Муртазалиевым.

Арнольд Кабанов