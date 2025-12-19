Для спасения Аристарха Казанцева не хватает 845 392 руб.

Заведующий отделением Областной детской клинической больницы Артем Зайчиков (Екатеринбург): «У Аристарха диагностирована злокачественная опухоль — рабдомиосаркома крылонёбной ямки слева. Для профилактики и лечения токсических осложнений химиотерапии Аристарху по жизненным показаниям требуется препарат месна. Это лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к ввозу и применению. Также для предотвращения инфекционных осложнений ребенку необходим противогрибковый препарат релиназол».

Стоимость лекарств 1 983 392 руб. Наргиз Салманова внесла 600 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Урал» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 845 392 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аристарха Казанцева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Аристарха — Аллы Андреевны Казанцевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).