Ребенок пострадал в ДТП в Анапском районе

В Супсехе Анапского района произошла авария, в результате которой повреждения получил несовершеннолетний пассажир иномарки. Об этом сообщили в ОМВД Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, ДТП случилось на пересечении улиц Кирова и Терешковой, когда водитель автомобиля ВАЗ-2121 не предоставил преимущества в проезде автомобилю «Рено», двигавшемуся по главной полосе. Две машины столкнулись.

Ребенок, находящийся в автомобиле «Рено» в момент аварии, получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу Анапы. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ для принятия последующего процессуального решения.

София Моисеенко