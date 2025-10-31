«Вертекс» увеличил выручку

Выручка фармацевтической компании «Вертекс» выросла на 20% и достигла 18,1 млрд рублей за первые девять месяцев 2025 года, сообщили в компании. Опрошенные изданием эксперты отметили, что показатели выросли у многих фармкомпаний на рынке, однако в следующем году такой тренд вряд ли сохранится.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2025 году рост розничных продаж лекарственных средств связан с инфляционными процессами, в то время как физические объемы снижаются

Как говорят в «Вертексе», около 90% объема продаж приходится на лекарственные препараты, доля жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) превысила 74% в натуральном выражении и около 62% в денежном выражении.

С начала года фармкомпания расширила портфель продукции примерно на 20 новых позиций с различными фасовками и дозировками. Именно это опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают причиной роста выручки.

В 2025 году рост розничных продаж лекарственных средств связан с инфляционными процессами, в то время как физические объемы снижаются, отметили в агентстве «Infoline Аналитика». При этом динамика по рецептурным препаратам существенно лучше, чем по безрецептурным. «Позитивной динамике выручки "Вертекса" способствовало расширение ассортимента и экспортные продажи»,— объяснил гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров.

Однако, по словам собеседников издания, в целом фармацевтический рынок в этом году развивается довольно динамично. Как следует из данных RNC Pharma, на российском рынке в 2025 году показатели фармрозницы выросли на 15,7% в рублях.

«В этом году большинство крупных фармкомпаний, скорее всего, будут показывать двузначные темпы роста выручки. Также в отрасли есть несколько примеров, когда компании показывают не просто двузначную, но и кратную динамику выручки, в частности, в этой связи можно назвать компании "Герофарм" и "Промомед", которые в конце 2023 года вывели на рынок аналоги препаратов семаглутида и сейчас последовательно расширяют продуктовую линейку современных средств для терапии избыточного веса»,— рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Эксперты считают, что такой стремительный рост показателей компаний не сохранится на следующий год, хотя на развитие продаж может повлиять расширение производственных мощностей на участках по выпуску твердых лекарственных форм. К примеру, препаратов для лечения артериальной гипертензии и гормональных препаратов. «Прежде всего, мы ожидаем некоторого замедления темпов роста рынка, но многое будет зависеть от стратегии развития конкретных компаний, истечения сроков патентов и активности конкурентов»,— подытожил господин Беспалов.

Стефания Барченкова