Лурье решила полностью переделать ремонт в бывшей квартире Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной впервые с начала судебных тяжб за недвижимость дала публичный комментарий. Полина Лурье дала интервью программе «Пусть говорят», которая выйдет в эфир вечером 17 декабря. Отрывки приводит KP.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Лурье

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Полина Лурье

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госпожа Лурье заявила, что рассчитывает переехать в свою новую квартиру, «как только появится возможность». Она надеется, что это произойдет скоро, однако сперва предстоит сделать ремонт. Полина Лурье отметила, что у нее «разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы».

«Я буду делать полностью ремонт и перепланировку, — сказала она. — Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле».

Полина Лурье поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Она добавила, что сейчас с семьей и детьми отмечает победу в суде.

Вопрос о выселении Ларисы Долиной из квартиры, проданной Полине Лурье, Мосгорсуд рассмотрит 25 декабря.