Лурье решила полностью переделать ремонт в бывшей квартире Долиной
Покупательница квартиры Долиной Лурье впервые сделала публичное заявление
Покупательница квартиры Ларисы Долиной впервые с начала судебных тяжб за недвижимость дала публичный комментарий. Полина Лурье дала интервью программе «Пусть говорят», которая выйдет в эфир вечером 17 декабря. Отрывки приводит KP.ru.
Полина Лурье
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Госпожа Лурье заявила, что рассчитывает переехать в свою новую квартиру, «как только появится возможность». Она надеется, что это произойдет скоро, однако сперва предстоит сделать ремонт. Полина Лурье отметила, что у нее «разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы».
«Я буду делать полностью ремонт и перепланировку, — сказала она. — Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле».
Полина Лурье поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Она добавила, что сейчас с семьей и детьми отмечает победу в суде.
Вопрос о выселении Ларисы Долиной из квартиры, проданной Полине Лурье, Мосгорсуд рассмотрит 25 декабря.