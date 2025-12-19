Москва ждет Стаса Госсена в феврале

12 декабря на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю одиннадцатилетнего Стаса Госсена из Бурятии («Прирожденный вратарь», Оксана Пашина). Мальчик перенес острое воспаление спинного мозга, его ноги парализовало. Стасу требуется лечение в московском реабилитационном центре «Преодоление». Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 221 580 руб.) собрана. Мама Стаса благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Стас Госсен

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 12 декабря 8435 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Саратов», «Поморье», «Тула» и еще 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 49 компаний исчерпывающе помогли 68 детям, собрано 48 994 859 руб.