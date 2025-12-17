Присоединение телескоп-коронографа в Бурятии к ЛЭП обойдется в 1 млрд руб.

ФГБУ Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН объявил тендер на первый этап технологического присоединения к электрическим сетям солнечного телескоп-коронографа Саянской солнечной обсерватории. Стоимость контракта составила 1,09 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит присоединить энергопринимающие устройства телескоп-коронографа, а также выполнить проектирование и строительство новых и реконструкцию существующих электросетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» для электроснабжения объекта, построить однотрансформаторную подстанцию на 110/10 кВ и отпаечную ЛЭП на 110 кВ.

Кроме того, победителю торгов необходимо выполнить монтаж трех комплексов коммерческого учета электрической энергии.

Согласно конкурсной документации, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта по трем точкам составляет 3150 кВт. Ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств запланирован на 2026 год.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2023 года был объявлен тендер на строительство солнечного телескоп-коронографа для Института солнечно-земной физики СО РАН за 27,4 млрд руб. Работы выполняются на территории института, который находится в Республике Бурятия в поселке Монды на границе с Монголией. Срок сдачи объекта – не позднее 31 декабря 2030 года.

Александра Стрелкова