Сегодня исполняется 35 лет боксеру-профессионалу, чемпиону мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрию Биволу

Дмитрий Бивол

Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing / Getty Images

Его поздравляет олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк:

— Дорогой Дмитрий! Для меня большая честь поздравить тебя с днем рождения! Считаю тебя одним из лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории. Когда ты одерживаешь победы, выигрываешь не только ты, но и вся наша страна, весь российский бокс. Ты один из самых ярких представителей отечественной школы. Всегда стараюсь смотреть твои бои и переживаю за тебя. Только в двух поединках не был твоим болельщиком — когда ты боксировал с Артуром Бетербиевым. В этих боях я болел за красивый бокс, за российский бокс. Желаю тебе здоровья и больших побед как на ринге, так и вне его — если не нокаутом, то по очкам. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»