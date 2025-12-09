Путин рассказал о третьем пакете мер против телефонного мошенничества

В России разработан и обсуждается второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством, и уже прорабатывается третий. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«В рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами».— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Первый комплекс инициатив был принят в марте и включал около 30 новых мер, направленных на пресечение мошеннических звонков. Среди ключевых положений — введение административной ответственности для операторов связи и физлиц за нарушение правил продажи сим-карт.

Второй пакет, разработанный правительством и опубликованный Минцифры для общественного обсуждения, предлагает порядка 30 дополнительных мер. Они затрагивают как финансовую, так и телеком-сферы: от лимита в десять банковских карт на человека до блокировки связи по IMEI-номеру и введения уголовной ответственности за DDoS-атаки.

