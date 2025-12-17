Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначен Георгий Степанян

Врио руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области назначен Георгий Степанян. К новым обязанностям он приступит в четверг, 18 декабря. Информацию подтвердили в правительстве региона.

Георгий Степанян занимает должность заместителя руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области с марта этого года. До этого он возглавлял правовое управление министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С 12 февраля этого года ГЖИ Самарской области возглавлял Александр Боровков. Неделю назад, 10 декабря, депутат Самарской городской думы Дмитрий Асеев сообщил, что Александр Боровков покинет свою должность 22 декабря.

Руфия Кутляева