Глава самарской Госжилинспекции покинет пост

Руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков покинет свою должность 22 декабря. Об этом сообщил депутат Самарской городской думы Дмитрий Асеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Боровков возглавляет региональную ГЖИ с 12 февраля 2025 года. Информация о его преемнике пока не разглашается. В правительстве Самарской области и самой инспекции от комментариев воздерживаются.

До Александра Боровкова Госжилинспекцию Самарской области с 2019 по 2024 год возглавляла Виктория Каткова. Один из прежних руководителей региональной ГЖИ, Андрей Абриталин, был осужден за 48 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ст.159 ч.3 и 4 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам условного лишения свободы за то, что экс-глава областной Госжилинспекции получил зарплату за фиктивно трудоустроенного сотрудника на 4,5 млн руб. и вместе с бывшим замом присвоил 2,1 млн руб. зарплаты, полученной за мнимые командировки.

Георгий Портнов