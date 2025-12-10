Глава самарской Госжилинспекции покинет пост
Руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков покинет свою должность 22 декабря. Об этом сообщил депутат Самарской городской думы Дмитрий Асеев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Александр Боровков возглавляет региональную ГЖИ с 12 февраля 2025 года. Информация о его преемнике пока не разглашается. В правительстве Самарской области и самой инспекции от комментариев воздерживаются.
До Александра Боровкова Госжилинспекцию Самарской области с 2019 по 2024 год возглавляла Виктория Каткова. Один из прежних руководителей региональной ГЖИ, Андрей Абриталин, был осужден за 48 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ст.159 ч.3 и 4 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам условного лишения свободы за то, что экс-глава областной Госжилинспекции получил зарплату за фиктивно трудоустроенного сотрудника на 4,5 млн руб. и вместе с бывшим замом присвоил 2,1 млн руб. зарплаты, полученной за мнимые командировки.