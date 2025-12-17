Пассажиропоток в Ростове-на-Дону планируют увеличить до 545 млн человек

В Ростове-на-Дону состоялось совещание по обсуждению стратегии развития транспортного комплекса города до 2030 года. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

Чиновники администрации в рамках встречи сообщили, что стратегия предусматривает увеличение фактического выпуска транспорта на линию с 65 до 90 единиц, количества нормативных остановок — с 10% до 100%, годового пассажиропотока — с 491 млн до 545 млн человек. Власти также планируют оптимизировать автобусные маршруты, например, объединить №6 и №6а, а также увеличить протяженность велодорожек с 30 до 89 км.

Муниципалитет планирует закупить 393 автобуса, при этом отдав приоритет газомоторному топливу, отказавшись от дизельных машин. Аналогичные рекомендации получат частные перевозчики. Основные, как отмечает портал, споры вызвало предложение о сокращении троллейбусных маршрутов. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростове-на-Дону по состоянию на ноябрь 2025 года в эксплуатации находятся 20 троллейбусов, пять из которых представляют собой устаревшие модели. Дефицит водителей составляет 92 человека от фактической потребности. Разработчики стратегии предлагают оставить только три маршрута — №2, 17, 22 с суммарным выпуском в 17 единиц.

Константин Соловьев