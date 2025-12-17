Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывшим управленцам ВТБ в Нижнем Новгороде назначили условные сроки

Нижегородский райсуд приговорил бывшего заместителя управляющего офисом ВТБ Антона Хейлова к трем годам лишения свободы условно, экс-главе отдела розничных продаж Антону Рябчикову назначили три года три месяца условного срока за превышение должностных полномочий.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела осужденные начисляли премии подчиненным и забирали эти деньги на подарки и праздники для клиентов. Бывшие банкиры признали вину частично и возместили потерпевшим ущерб.

Также им запретили два года заниматься банковской деятельностью.

Роман Рыскаль