Банкир закрыл финансовый допрос

Бывший управленец нижегородского офиса ВТБ Антон Хейлов планирует возместить экс-коллегам премии, которые через руководителя розничных продаж Антона Рябчикова собирал на подарки корпоративным клиентам. Об этом он сообщил суду, рассматривающему уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывших банкиров. Подсудимые утверждают, что преступную схему повышения продаж, ради которых сотрудникам банка сначала начисляли, а затем отбирали премии, поручил внедрить покойный глава офиса Игорь Рожковский. Банкиры считают, что их действия следует квалифицировать по более мягкой статье о злоупотреблении полномочиями.

Подсудимые нижегородские банкиры считают, что их судят не по той статье УК РФ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Схему с начислениями премий, которые потом изымались и использовались на нужды банка, в нижегородском региональном отделении ВТБ в 2020 году поручил внедрить глава офиса Игорь Рожковский, вскоре скоропостижно умерший на рабочем месте. Об этом бывший заместитель управляющего офисом ВТБ Антон Хейлов сообщил на допросе в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода 18 августа. Как писал «Ъ-Приволжье», вместе с господином Хейловым за махинации с премиями судят экс-начальника отдела по развитию розничного бизнеса Антона Рябчикова.

По данным следствия, подсудимые забирали премии у сотрудников отдела на подарки и мероприятия для клиентов банка, чтобы повышать продажи зарплатных банковских карт, полагает следствие.

Действия подследственных сначала квалифицировали как получение взяток (ст. 290 УК РФ), однако позднее смягчили статью обвинения, которое им огласили на позапрошлой неделе.

Из него следовало, что в 2020 году банкиры решили создать собственный фонд и тратить его на клиентов, когда не хватало благотворительных средств ВТБ-Страна или требовались долгие согласования. Это стало возможным, когда продажи банковских услуг пошли в рост, и головной офис стал премировать сотрудников.

Сначала у работников отдела полностью забирали премии, затем — половину, полагает следствие. Деньги тратили на праздники и подарки. Особое внимание уделяли социальным проектам властей и силовикам, в числе которых были участники СВО, сотрудники правоохранительных органов, а также военные (см. «Ъ-Приволжье» от 6 августа).

Обвинение считает, что работники отдела продаж отдавали премии руководству за общее покровительство под угрозой увольнений и проблем на работе.

В общей сложности они отдали бывшим начальникам свыше 600 тыс. руб., подсчитало следствие.

На допросе в суде Антон Хейлов сообщил, что схему с премиями в 2020 году ему рекомендовал бывший глава регионального офиса Игорь Рожковский. «Он лично указал, что источником фонда должна стать часть квартальной премии отдела развития розничного бизнеса, и эти средства сотрудники должны передавать добровольно», — уточнил подсудимый. Собирать премиальные с сотрудников Игорь Рожковский якобы предложил после совещания с головной структурой ВТБ: эта схема уже использовалась в другом региональном офисе и позволила вывести продажи в плюс и привлечь новых зарплатных клиентов, добавил Антон Хейлов.

Показатель зарплатных проектов не влиял на общую статистику нижегородского офиса, однако начальство требовало поднять продажи, вспомнил подсудимый. «Идите и показывайте результат, а не ждите у моря погоды», — процитировал он господина Рожковского, который якобы настаивал на том, что неисполнение плана привлечения новых клиентов обвалит доходы отдела продаж и опытные работники уйдут к конкурентам. Тогда Антон Хейлов поручил Антону Рябчикову собирать премии для общего фонда, который сначала хранился в кабинете у заместителя управляющего, а затем у главы отдела продаж.

«Были случаи, когда кто-то из сотрудников отказывался передавать деньги, но никаких наказаний к ним не применяли»,— заверил подсудимый.

При этом Антон Рябчиков должен был обосновать, сколько денег требуется взять из фонда и на какие цели. «Если я понимал, что оказать поддержку через благотворительный фонд ВТБ-Страна невозможно или сроки ограничены, то выдавал ему деньги из премиального фонда», — добавил Антон Хейлов. Себе подсудимый ничего не брал, однако, в отличие от Антона Рябчикова, и не сбрасывался в общую кассу.

На допросе подсудимый Хейлов попросил суд дать ему возможность полностью возместить ущерб сотрудникам отдела по развитию розничного бизнеса, которые проходят потерпевшими по уголовному делу. Сначала он не смог расплатиться с ними, находясь в следственном изоляторе, а сейчас — из-за ограничений домашнего ареста. Также Антон Хейлов решил извиниться перед ними.

Антон Рябчиков ранее отмечал, что действовал по указанию Антона Хейлова и Игоря Рожковского. При этом расходование премий на корпоративных клиентов позволяло сотрудникам отдела продаж заработать, и никто на поборы не жаловался, отметил подсудимый. Оба подсудимых признали вину лишь частично, полагая, что их действия следует считать злоупотреблением полномочий, а сговора между ними не было: они лишь выполняли устное распоряжение начальства.

В ВТБ ранее отказывались от комментариев по делу до окончания следствия и судебного разбирательства.

Судебное следствие продолжится в сентябре допросом потерпевших сотрудников отдела продаж.

Роман Рыскаль