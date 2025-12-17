Минфин исключил налоговые меры против контрафакта на маркетплейсах

Минфин России не планирует изменять налоговый режим для маркетплейсов в целях борьбы с контрафактной продукцией. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации, передает ТАСС.

12 декабря премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения, касающиеся развития экспорта отечественных товаров и упрощения таможенных процедур при ввозе импортной продукции. В их числе — разработка мер по защите от продажи контрафакта на маркетплейсах.

Предполагается создание на базе торговых онлайн-платформ верифицированной цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров, которые позволят гарантировать их подлинность.