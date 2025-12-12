Мишустин поручил создать «дорожную карту» экспорта через цифровые платформы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ведомствам разработать «дорожную карту» по экспорту российских товаров через цифровые платформы. Результаты должны быть представлены до 31 марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Мишустин отдал распоряжение по итогам форума информационных технологий «Цифровые решения», проходившего с 12-15 ноября. Поручения председателя связаны с развитием экспорта российских товаров и упрощению таможенного процесса при ввозе импортных товаров.

В документе должны быть представлены мероприятия по защите от реализации контрафактной продукции. Ответственным ведомствам поручено создать верифицированную цепочку поставок на базе маркетплейсов. Как заявлено в пресс-релизе, цепочка будет работать с применением технологий, которые позволят отслеживать происхождение товаров для того, чтобы подтвердить их подлинность.

Ответственными за исполнение поручения Михаила Мишустина назначены Министерство промышленности и торговли, Министерство цифрового развития, Министерство финансов, Минэкономразвития, Министерство иностранных дел, Федеральная таможенная служба, АНО «Цифровая экономика» и АО «Российский экспортный центр».