Липецкие энергетики добиваются в суде выплаты задолженности с местных аграриев

ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к местному агропредприятию ОАО «Агропромышленное объединение "Дружба"». Размер требований — 40,5 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, энергосбытовая компания требует взыскать с ответчика 38,4 млн руб. задолженности за электроэнергию по акту за сентябрь этого года. Оставшуюся часть составляют пени. Истец также просит продолжить начисление неустойки до момента оплаты долга. Пока дело оставлено без движения — до 20 января 2026 года.

В августе ПАО «ЛЭСК» уже подавало иск в региональный арбитраж к этому сельхозпредприятию о взыскании 28,1 млн руб. Тогда речь шла о задолженности за электрическую энергию по акту за май этого года. В октябре производство по этому делу было приостановлено в связи с подачей жалобы со стороны ответчика — и с тех пор не возобновлялось.

По данным Rusprofile, ОАО «Агропромышленное объединение "Дружба"» зарегистрировано в Липецкой области в 2001 году и работает в сфере смешанного сельского хозяйства. Гендиректор — Владимир Костяев (он же собственник предприятия до 2022 года, сейчас сведения скрыты в ЕГРЮЛ). По итогам 2024 года выручка предприятия составила 507,7 млн руб., что на 3,5% ниже показателя 2023 года. Чистая прибыль сократилась более чем в шесть раз — с 32 млн до 5,1 млн руб.

Липецкие энергетики регулярно взыскивают задолженность с аграрных компаний через суд. Так, в октябре Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ПАО «ЛЭСК» к ООО «Овощи Черноземья», структуре агрохолдинга «Эко-культура», постановив взыскать 12,2 млн руб.

Анна Швечикова