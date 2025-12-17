«МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета на главных катках Москвы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством TelecomDaily. Эксперты выбрали для анализа шесть крупных столичных катков на ВДНХ, в «Лужниках», Парке Горького, «Сокольниках», Болотной набережной и Лианозовском парке. Таких результатов удалось достичь благодаря строительству базовых станций, а также завершению масштабной модернизации и рефарминга сети в столице, сообщила компания.

Продажи техники Apple сократились с начала года более чем на 6% год к году, компания теперь занимает четверть российского рынка. С января по сентябрь включительно в России было реализовано «яблочных» девайсов на 116 млрд руб., при этом речь идет не только о смартфонах, но и об аксессуарах и картах памяти, пишет Forbes со ссылкой на источники. Доля Samsung увеличилась с 16,5% до 20%, а доля Redmi составила 11%.

В России зафиксирован рост банкротств IT-компаний — более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. D этом году такую процедуру начали 630 таких организаций, подсчитал по запросу «Известий» сервис Rusprofile. При этом количество ликвидированных игроков рынка увеличилось на 11%. Из фирм, зарегистрированных в 2022 году, работать осталось чуть более половины. Бизнес сокращает расходы на IT и пытается разрабатывать такие продукты своими силами.