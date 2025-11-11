В Воронежской области предлагаемая медианная зарплата превысила ожидаемую на 11%

Медиана предлагаемой зарплаты в Воронежской области достигла 72,2 тыс. руб. в октябре, что на 1,1% выше, чем в сентябре. При этом ожидаемая зарплата соискателей оказалась на 11% ниже — 65 тыс. руб. Предлагаемый заработок в ЦФО в среднем выше, он составляет 98,1 тыс. руб. Такие данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В октябре на рынке труда Воронежской области открыли свыше 16,6 тыс. вакансий, что составило 8% от общего числа предложений в ЦФО без учета Москвы и Московской области.

Наиболее востребованной категорией оказался рабочий персонал — 4,6 тыс. вакансий (28% от общего числа предложений в регионе). На втором месте — продажи и клиентское обслуживание: создано 3,8 тыс. новых рабочих мест (23%). В пятерку лидеров также вошли вакансии в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (17%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 16%).

За октябрь соискатели создали или обновили 107,6 тыс. резюме. Наибольший интерес они проявили к таким направлениям, как «Продажи, обслуживание клиентов», «Рабочий персонал», «Домашний, обслуживающий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», а также «Информационные технологии».

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронеж занял 61-ю строчку из 100 в зарплатном рейтинге крупных городов страны. По сравнению с прошлым годом уровень дохода жителей облцентра вырос на 15,2%. Чистая средняя заработная плата в месяц оценивалась в 73,4 тыс. руб.

Мария Свиридова